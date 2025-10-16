Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, divan kurulu başkanlık seçimi öncesinde üyelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 22:51 Güncelleme: 16.10.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağan divan kurulu başkanlık seçimi öncesinde üyelerle bir araya geldi.

        Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen buluşmaya başkan adayı Ürkmezgil'in yanı sıra üyeler ve davetliler katıldı.

        "Birlik divanı" sloganıyla yola çıkan Ahmet Ürkmezgil, güçlü bir Beşiktaş için hareket ettiklerini belirterek, "Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum. Gelin geçmişin hatıralarını geleceğin vizyonuyla buluşturalım. Gelin 'Birlik divanı' çatısı altında birleşelim. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Biz bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ürkmezgil, farklı görüşleri ortak hedeflerde buluşturmayı, tecrübeyi genç enerjiyle harmanlamayı ve divan kurulunu şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Ahmet Ürkmezgil, projelerini de "Divan Lokali ve Süleyman Seba Müzesi, sağlık hizmetleri, hukuki destek, dijital hafıza ve arşiv ile ulaşılabilir, interaktif divan başlıkları" altında üyelere açıkladı.

        Ürkmezgil'in listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer alıyor.

        Etkinlik, üyelerin tanıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Safari turları için kota getirildi
        Safari turları için kota getirildi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Habertürk Anasayfa