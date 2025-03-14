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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarmı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarmı!

        Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak yeni bir sayfa açmak isterken, Galatasaray derbisi öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:08
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        • 2

          Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

        • 3

          Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'TA 2 İSMİN DURUMU BELİRSİZ

          Siyah-beyazlı takımda Konyaspor karşılaşması öncesi iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Jonas Svensson'un durumuna teknik heyetin bugün yapılacak idmanın ardından karar vereceği öğrenildi.

        • 5

          Öte yandan tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın da forma giymesi beklenmiyor.

        • 6

          İKİ TAKIMIN 48. RANDEVUSU!

          Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

        • 7

          BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

          Beşiktaş, Konya'da yeşil-beyazlı ekibe konuk olduğu 23 lig maçında 9 galibiyet elde etti. Bu maçların 10'u beraberlikle tamamlanırken, ev sahibi Konyaspor ise 4 müsabakadan galip ayrıldı. Konya'da yeşil-beyazlı ev sahibinin filelerini 35 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü 27 gole engel olamadı.

        • 8

          DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

          Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        • 9

          Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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