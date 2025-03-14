Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarmı!

İKİ TAKIMIN 48. RANDEVUSU!

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.