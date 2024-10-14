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Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK beraberliği ile girerken 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.

Yaz transfer döneminde 8 transfer yapan siyah-beyazlılarda Ciro Immobile ve Rafa Silva başta olmak üzere yeni isimler önemli katkı sağlarken tek isim Süper Lig'de süre almadı.

Beşiktaş'ın 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı Can Keleş, Süper Lig'deki hiçbir maçta Giovanni van Bronckhorst tarafından tercih edilmezken sadece Avrupa maçlarında 9 dakika süre aldı.

23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta 3 dakika süre alırken Avrupa Ligi'nde ise Ajax karşısında 6 dakika şans buldu. Can Keleş bu sezonki 13 resmi maçta 4 kez kadroya alınmadı. Can, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının yanı sıra ligdeki Samsunspor, Trabzonspor ve Gaziantep maçlarında kulübede de yer almadı. Beşiktaş'ın kanat bölgesi için geleceğe yatırım hamlelerinden olan Can Keleş'in şu ana kadarki performansı teknik heyet tarafından yeterli bulunmazken gelecek haftalarda daha da yoğunlaşacak fikstürde forma yarışına girmesi bekleniyor.