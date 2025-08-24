Habertürk
        Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılık: Emrecan Terzi!

        Beşiktaş, Emrecan Terzi'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serik Spor'a kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 13:06 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:10
        
        
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        
        

        Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'nin sezon sonuna kadar Serik Spor'a kiralandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.

        Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        Habertürk Anasayfa