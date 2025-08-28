Beşiktaş'ta Al Musrati, İtalya yolcusu!
Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati ile yollarını ayırıyor. Siyah-Beyazlılar, Musrati'nin kiralanması konusunda Verona ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Dün Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Al Musrati de takıma veda ediyor.
Beşiktaş, Musrati'nin kiralanması konusunda Verona ile anlaşmaya vardı.
Verona, Al Musrati'yi 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Al Musrati'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren Al Musrati, Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmada süre aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda siyah-beyazlılara 3 gollük katkı verdi.
