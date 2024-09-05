Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey gelişmesi!

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Beşiktaş, Avrupa Ligi liste teslimine kadar göndermek istediği 3 futbolcuyla da yolları ayıramadı. Amartey, son olarak Eyüpspor'un teklifini reddetti. Aboubakar ile fesih görüşmeleri sürerken Kamerunlu golcüye Hatayspor talip oldu. Chamberlain de şimdilik elde kaldı. Çözüm arayışları devam ediyor.

Beşiktaş, Avrupa Ligi liste teslimine kadar göndermek istediği Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Chamberlain ile yollarını ayıramadı.

Daniel Amartey'e son olarak Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibi, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde mesafe kat etse de Ganalı futbolcu ilk başta sıcak yaklaştığı teklife ret yanıtı verdi.

ABOUBAKAR'DA FESİH UMUDU VE HATAYSPOR GELİŞMESİ Milli maçlar için ülkesi Kamerun'da bulunan Vincent Aboubakar ile yapılan fesih görüşmelerinde ise sürpriz gelişmeler yaşandı. Beşiktaş, Kamerunlu golcü ile fesih konusunda önemli mesafe kat etti. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Vincent Aboubakar'a talip oldu. Hatayspor'un Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la yapacağı görüşmelerin sonucuna göre teklifini ileteceği öğrenildi. Beşiktaş'ta Chamberlain ise İngiltere'de yaptığı görüşmelerden sonuç alamazken ocak ayına kadar elde kalacak gibi görünüyor. Beşiktaş 3 futbolcuyu da UEFA listesine dahil etmedi.