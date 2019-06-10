Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı için imza töreni düzenleniyor.

Fikret Orman: Hepiniz Abdullah Avcı ile yaptığımız imza törenine hoş geldiniz. Çok isteyerek bu imzayı atıyorum. Ben çok istekliydim. Çok değerli kıymetli hocama hayırlı olsun. Siyah beyaz da çok yakışmış kendisine. Başakşehir kulübüne, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere, çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğimiz bir kulüp, Beşiktaş'ın stadının olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulunan bir kulüp. Stadın yapım aşamasında da Göksel başkanın desteğini aldık. Hocamla isteğimiz uzun senelerdir var, birbirimizi de çok severiz. Kişisel bir görüşmemiz olmamıştı. Hocamızın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duyduk. Biz de hemen görüştük, Göksel başkanın da müsaadesini aldık.

Abdullah Avcı: Zarif sözleri için Fikret Orman'a , sıcak karşılama için Beşiktaş ailesine teşekkür ederim. Başakşehir ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum, benim bugün geldiğim noktada payı büyük olan bir kulüp. Beni hayatta tutan 3 tane şey var: Dürüstlük, sadakat ve refah. Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum. 2 şeyden taviz vermeyeceğim: Beşiktaş'ın mazisine layık bir duruş ve oynattığı oyunla taraftarının saygısını, rakip taraftarın gıpta ile baktığı bir takım hazırlama.

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