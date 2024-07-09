Beşiktaş'ta 2 isim kampta yok!
Beşiktaş'ta Daniel Amartey ve Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ın yarın başlayacak Slovenya kampına götürülmeyecek
Beşiktaş'ta kadro planlaması konusundaki çalışmalar hızla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda takımda düşünülmeyen isimlerden olan Daniel Amartey ve Oxlade-Chamberlain, yarın başlayacak Slovenya kampına götürülmeyecek.
İskoçya ekibi Celtic başta olmak üzere talipleri bulunan Amartey'in gelen teklifleri değerlendirerek takımdan ayrılması istendi. Ganalı oyuncu görüşmelerini sürdürüyor.
2 yıllık sözleşmesi bulunan ve senelik 2.5 milyon Euro alan Chamberlain'in de İngiltere'den Sheffield United ve Southampton başta olmak üzere durumu yakından takip ediliyor.
Beşiktaş, İngiliz yıldızdan bonservis kazanmayı da planlarken tekliflerin resmileşmesi bekleniyor.