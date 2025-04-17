Beşiktaş'ta 2 isim hariç, herkese kapı açık!

Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e kaybeden ve 5. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta hedef yeni sezonda kadroyu büyük ölçüde yenilemek.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, scout şefi Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaz transfer dönemi planlamasını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılarda ocak ayında sözleşmesi uzatılan kaptan Mert Günok'un yanı sıra takımın yıldızı Rafa Silva haricinde diğer isimler için durum değerlendirmesi yapılacak.

Ciro Immobile ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, diğer yabancı isimler için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Mevcut kadroda 14 yabancı oyuncusu bulunan siyah-beyazlılarda kirada olan Musrati, Muleka ve Onana ile birlikte bu sayı 17'ye çıkacak.