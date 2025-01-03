Beşiktaş'ta 2 değişiklik!

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.

Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sonuç, Felix Udokhai, Bakhtiyor Zainutdinov, Al-Musrati, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda iyileşen Ciro Immobile üç maç sonra ilk 11'de yer aldı.

BAŞKAN ADALI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.

RİZESPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK!

Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti. Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.