Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde defansta da başarılı bir performans sergilemeye başladı.
Kayserispor'u da yenerek ligde üst üste 4, toplamda ise resmi maçlarda üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.
Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 9 resmi maçta sadece Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybederken 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Beşiktaş bu süreçte 18 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.
3 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, oynadığı hiçbir maçta ise 1'den fazla gol yemedi.
Beşiktaş, Süper Lig'de toplamda 23 gol yerken bu alanda Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda bulunuyor.