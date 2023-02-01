İHA

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idmana, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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