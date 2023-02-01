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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı

Giriş: 01.02.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idmana, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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