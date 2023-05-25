Beşiktaş sahilinde denize atlayan kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu kişinin hayatından endişe eden çevre sakinlerinin ihbarı ise polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Denizden çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş vapur iskelesinin yanından saat 23.30 sıralarında denize atlayarak uzun süre denizde kalan kişi, daha sonra gözden kayboldu.

Denizden çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler olay yerine gelmeden, yorgun düşerek sahile tekrar döndüğü görülen kişiye vatandaşlar yardım etti.