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Beşiktaş sahilinde denize atlayan kişi kurtarıldı

İstanbul'da, Beşiktaş sahilinde denize atladıktan bir süre sonra gözden kaybolan kişi, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 25.05.2023 - 06:18 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş sahilinde denize atlayan kişi kurtarıldı
DHA

Beşiktaş sahilinde denize atlayan kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu kişinin hayatından endişe eden çevre sakinlerinin ihbarı ise polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Denizden çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş vapur iskelesinin yanından saat 23.30 sıralarında denize atlayarak uzun süre denizde kalan kişi, daha sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

DENİZDEN ÇIKARILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler olay yerine gelmeden, yorgun düşerek sahile tekrar döndüğü görülen kişiye vatandaşlar yardım etti.

Denizden çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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