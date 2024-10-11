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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

        Beşiktaş - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Beşiktaş - Olympique Lyon maçı için geri sayım! Gözler Beşiktaş ile Olympique Lyon'un karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesindeyken, maçın ne zaman oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. OL Stadyumu'nda gerçekleşecek bu heyecan dolu karşılaşma, Lyon Valisi'nin taraftarlarla ilgili aldığı kararla da gündeme geldi. Beşiktaş - Olympique Lyon maçının tarihi ve ayrıntıları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 19:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:06
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        • 1

          Beşiktaş ve Olympique Lyon arasında OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası yaklaşıyor. Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlar hakkında yapılan açıklama ile gündeme gelen maçın tarihi de merak konusu oldu. İşte Beşiktaş - Olympique Lyon maçı hakkında detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş ve Olympique Lyon maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Müsabakanın TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

          Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

        • 4

          TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK

          Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

          2017 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI

          Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.

        • 5

          BEŞİKTAŞ İTİRAZDA BULUNDU

          Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.

          Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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