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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turu

        Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turu

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Tur umudunu ikinci maça taşıyan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynayacağı rövanş mücadelesi için bekleyişe geçti. Temsilcimiz Beşiktaş Lugano engelini geçmesi durumunda, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. Hatırlanacağı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Lugano, Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Peki, "Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş- Lugano maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:23
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        • 1

          Beşiktaş- Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur kapısını araladı. Zorlu mücadele öncesinde, karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler için, "Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beşiktaş- Lugano rövanş maçının oynanacağı tarih ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal...

        • 2

          BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

          Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO

          Ersin Destanoğlu

          Mert Günok

          Jonas Svensson

          Gabriel Paulista

          Onur Bulut

          Tayyip Talha Sanuç

          Omar Colley

          Necip Uysal

          Bakhtiyor Zaynutdinov

          Arthur Masuaku

          Jean Onana

          Cher Ndour

          Can Keleş

        • 5

          Gedson Fernandes

          Semih Kılıçsoy

          Emirhan Topçu

          Milot Rashica

          Salih Uçan

          Demir Ege Tıknaz

          Al-Musrati

        • 6

          Vincent Aboubakar

          Ciro Immobile

          Rafa Silva

          Jackson Muleka

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