Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de Lugano ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-3 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, turu İstanbul'a bıraktı. Şimdi tüm gözler rövanş maçına çevrildi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Lugano'yu konuk edecek. Kara Kartal, rakibini elemesi halinde 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. Peki Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Lugano rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
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Beşiktaş- Lugano maçı için heyecan dorukta. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Şimdi tüm gözler İstabnul’da oynanacak rövanş müsabakasında. Kara Kartal, taraftarının önünde Lugano’yu yenerek tur atlama hesapları yapıyor. Rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte BJK Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve saati…
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BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Lugano ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş - Lugano maçı, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü yani bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
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BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?
Beşiktaş - Lugano maçı, EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.
Marcel Birsan'ın dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Catalin Popa VAR, Andrei Chivulete ise AVAR olacak görev alacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Lugano:
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BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Siyah-beyazlılar 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyette adını Avrupa Ligi’ne yazdıracak.
Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda ise önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmadığı durumda ise tur atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Beşiktaş, 90 dakika sonucunda kaybetmesi durumunda Avrupa Ligi’ne veda edecek ve Konferans Ligi’nde yer alacak.
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