Beşiktaş- Lugano maçı için heyecan dorukta. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Şimdi tüm gözler İstabnul’da oynanacak rövanş müsabakasında. Kara Kartal, taraftarının önünde Lugano’yu yenerek tur atlama hesapları yapıyor. Rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek. Peki, Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte BJK Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve saati…