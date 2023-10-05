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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı canlı yayın bilgileri! Beşiktaş Lugano saat kaçta ve ne zaman? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı canlı yayın bilgileri ve bilet fiyatları!

        UEFA Konferans Ligi grup aşamasında 2. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Günün ilk seansında temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında İsviçre'nin Lugano takımını konuk etmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk maçta karşılaştığı Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, ilk 3 puanı için sahaya çıkacak. İşte, Beşiktaş Lugano maçı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:10
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        • 1

          Beşiktaş Lugano maçı için nefesler tutuldu. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 7 maçta 6 galibiyete imza atarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlılar, bu kez H Grubu'ndaki ikinci maçında ilk 3 puanını elde etmek için Lugano karşısına çıkıyor. İşte, Beşiktaş Lugano maçı hakkında detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş Lugano maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 19:45 olarak açıklandı.

          İşte karşılaşmanın bilet fiyatları;

          Loca 162: 13.000TL

          VIP 100: 9.000TL

          VIP 101-126: 8.250TL

          1. Kategori: 2.700TL

          102-125 Blok: 2.400TL

          2. Kategori: 2.000TL

          3. Kategori: 1.700TL

          4. Kategori: 1.300TL

          415-416 Blok: 1.300TL

          5. Kategori: 1.200TL

          414-417 Blok: 1.200TL

          6. Kategori: 1.100TL

          413-418 Blok: 1.100TL

          7. Kategori: 525TL

          8. Kategori: 500TL

        • 3

          BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. karşılaşmasına sahne olacak Beşiktaş Lugano maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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