Rakip Konya ise düşük ihtimal olsa da ikincilik hedefi ama daha çok lig boyuna oluşturdukları oyun ezberine sadık bir halde oynadı. Sakin, kararlı ve ne yapacağını bilen tarzlarını korudular. Savunurken de hücum ederken de bu çerçeveyi hiç bozmadılar. Bu basit ve işlevsel hal, oyun hızı düşük Türkiye Süper Ligi’ne yetiyor da artıyor. Onlar da bunu biliyor.