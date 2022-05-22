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Beşiktaş - Konyaspor maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Konyaspor maçındaki performansını değerlendirdi

22.05.2022 - 10:16 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: Konya açık oynasa çok daha keyifli bir maç izleyebilirdik. Beşiktaş-Konyaspor maçı sezonun en lezzetsiz ve keyifsiz maçlarından biri oldu. Siyah beyazlı ekipte dün sahaya çıkan 11’de Rachid Ghezzal dışında yaratıcılık sağlayacak bir oyuncu yoktu. İstekli görünmesine rağmen Beşiktaş, Konyaspor’un disiplinli oyunu karşısında pozisyon üretemedi. 

  • Orta alanın merkezinde oynayan Can Bozdoğan-Emirhan İlkhan ikilisi kontrolü ele alamazken, kanatlarda görev yapan Kenan Karaman ve Umut Meraş da verimsizdi. 2’nci yarının tamamında kontrolü ele alan Beşiktaş, özellikle Atiba, Batshuayi ve Güven girdikten sonra daha nitelikli bir baskı oluşturdu ve beraberliği fazlasıyla hak etti. 

  • CEM DİZDAR: Yenilenmiş kapanış! Ligin son haftasındaki yorgunluk ve hedefsizliğe bağlı bıkkınlık anlaşılır elbette. Lakin hem geleceğin inşası hem tribüne gelen onca insana ve oyuna duyulması gereken saygı gereği daha fazlası beklenirdi Beşiktaş’tan. Ancak ne yaptığını daha doğrusu ne yapacağını bilen bir takım görüntüsünden çok uzaktılar. 

  • Rakip Konya ise düşük ihtimal olsa da ikincilik hedefi ama daha çok lig boyuna oluşturdukları oyun ezberine sadık bir halde oynadı. Sakin, kararlı ve ne yapacağını bilen tarzlarını korudular. Savunurken de hücum ederken de bu çerçeveyi hiç bozmadılar. Bu basit ve işlevsel hal, oyun hızı düşük Türkiye Süper Ligi’ne yetiyor da artıyor. Onlar da bunu biliyor.

  • Maçta ikinci devre Beşiktaş’ın reaksiyon göstermesi beklendiyse bile uzun süre değişen bir şey olmadı. Ve gidişat değişsin diye Larin ve N’Koudou oyundan alındı. Onlar çıkarken tribünden yansıyan protestoyu sanırım gelecek sezon için transfer planlaması yapan Beşiktaş yönetimi doğru okumuştur!.. Değişiklikler sonrası Beşiktaş yüklenir gibi yaptı ama bu sadece göstermelik olmanın ötesine geçemedi.

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