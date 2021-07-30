Beşiktaş Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonuna kısa bir süre kala Beşiktaş, iyi oyun ve galibiyetle moral bulmak istiyor...

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak. 19:00'da başlayacak mücadele Beşiktaş'ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz , Josef, Salih Uçan, Ljajic, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven Yalçın.