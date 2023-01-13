Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacak maçın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakat Ghezzal ve cezalı Salih Uçan'ın yanı sıra Montero da kadroda yer almadı.

Giriş: 13.01.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın Konyaspor'un konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde özel uçuşla Konya'ya gidecek. Kara Kartal'da bu önemli mücadele öncesi kamp kadrosu da açıklandı.

Siyah-beyazlılarda sakat Ghezzal ve cezalı Salih Uçan'ın yanı sıra Montero kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Berkay Vardar, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Dele Alli, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Gözler ATA AÖF sonuçlarında
Gözler ATA AÖF sonuçlarında
Batman'daki çifte cinayette 2 şüpheli ahırda yakalandı
Batman'daki çifte cinayette 2 şüpheli ahırda yakalandı
Hayata böyle tutundu! 3 yıl boyunca 5 böbrekle yaşadı
Hayata böyle tutundu! 3 yıl boyunca 5 böbrekle yaşadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.