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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın kombine biletleri tükendi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kombine biletleri tükendi

        Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 23:18
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        Siyah-beyazlı kulüpten "Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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