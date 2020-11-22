Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor.
Siyah-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 15 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ürettiği 15 golün 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü imza attı.
Beşiktaş'ta diğer golleri ise Güven Yalçın, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Bernard Mensah ve Gökhan Töre kaydetti.
GOLLERE YÜZDE 66,6 KATKI
Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Beşiktaş'ın hücumuna yüzde 66,6'lık katkı verdi.
Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 asist yaparken, Aboubakar da bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.
Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93,3'e çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanarak hanesine 6 puan yazdırdı.
LARIN BEŞİKTAŞ'TAKİ EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR
Siyah-beyazlı takımın en golcü ismi durumunda bulunan Kanadalı santrfor Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atan Larin, ligde ise 5 gole ulaştı. Kanadalı oyuncu, ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşamayı başardı.
Beşiktaş'a 2017-2018'de transfer olan Larin, siyah-beyazlı formayla şimdiden en iyi sezonuna imza attı.
Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 4 maçta 4 gol bulan Larin, 2018-2019'daki 22 maçta da da aynı performansı gösterdi.
TECRÜBELİ DEĞER ATIBA
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba, her sezon olduğu gibi 2020-2021'de de performansıyla dikkati çekiyor.
Siyah-beyazlı ekibin 37 yaşındaki kaptanı, sakatlığı nedeniyle Rio Ave ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında forma giyemedi. Bu sezon oynadığı 8 maçın tamamında 90 dakika süre alan Atiba, 2 gol ve 3 asistle takımına önemli katkıda bulundu.
ABOUBAKAR TOPARLIYOR
Beşiktaş'ın hücumda katkı aldığı diğer oyuncu Aboubakar, siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performansın daha iyisini yapmak için ilk adımı attı.
Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, ligdeki ilk 9 maçta 2 gol atabilmişti. Kamerunlu santrfor, bu sezon ise görev aldığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırarak gol atma aralığını kısaltmaya başladı.
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