Beşiktaş'ın genç golcüleri sessiz kaldı!
Beşiktaş'ta sezon başında Ciro Immobile ile birlikte forvet planlamasına dahil edilen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu beklenen performansı sergileyemedi.
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Milli araya Konyaspor yenilgisi ile giren Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi.
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Son 2 maçında kırmızı kart gören rakipleri Gaziantep FK ve Konyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sezon Ciro Immobile'nin formsuzluğunda gençlerden de beklediği katkıyı alamadı.
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Beşiktaş forvet hattının genç isimlerinden Semih Kılıçsoy, geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 12 gol ve 4 asist yaparken bu sezon ise 38 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üretebildi.
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Mustafa Erhan Hekimoğlu ise bu sezon 21 maçın sadece 2'sinde 11 başladı. Tek golünü sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı atan 17 yaşındaki futbolcu, diğer maçlarda ise skor üretemedi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, milli arada tüm takımla olduğu gibi genç golcülerle de yakından ilgilenerek performanslarını yükseltmeye çalışacak.