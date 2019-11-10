10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Perşembe akşamı Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini kapatan Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Denizlispor engelini aşarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.
ABDULLAH AVCI DÖNÜYOR
Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle Braga maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, dün yapılan son idmana katılmamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının dünü de dinlenerek geçirdiği ve bugün kulübeye döneceği ifade edildi.
ASLAR 11'DE
Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan as isimler ise Denizlispor karşısında ilk 11'e dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın dinlendirdiği Atiba, Diaby, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül bugün ilk 11'deki yerini alacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Karius
Gökhan
Vida
Ruiz
Rebocho
Atiba
Elneny
Lens
Diaby
Ljajic
Burak
DENİZLİSPOR
Stachowiak
Lopes
Oğuz
Mustafa
Bergdich
Zeki
Murawski
Olcay
Aissati
Barrow
Mehmet
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!