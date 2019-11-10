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Beşiktaş'ın Denizlispor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'deki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Denizlispor'u konuk ediyor. Zirveye tırmanışını sürdürmek isteyen Kartal'da hastalığı nedeniyle Braga maçında takımının başında yer alamayan Abdullah Avcı'nın kulübeye dönmesi bekleniyor. İşte kritik maç öncesi son gelişmeler

10.11.2019 - 10:13 | Güncelleme: Futbol
Beşiktaş

Perşembe akşamı Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini kapatan Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Denizlispor engelini aşarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.

ABDULLAH AVCI DÖNÜYOR

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle Braga maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, dün yapılan son idmana katılmamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının dünü de dinlenerek geçirdiği ve bugün kulübeye döneceği ifade edildi.

ASLAR 11'DE

Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan as isimler ise Denizlispor karşısında ilk 11'e dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın dinlendirdiği Atiba, Diaby, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül bugün ilk 11'deki yerini alacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Karius
Gökhan
Vida
Ruiz
Rebocho
Atiba
Elneny
Lens
Diaby
Ljajic
Burak

DENİZLİSPOR

Stachowiak
Lopes
Oğuz
Mustafa
Bergdich
Zeki
Murawski
Olcay
Aissati
Barrow
Mehmet

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