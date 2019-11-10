Perşembe akşamı Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini kapatan Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Denizlispor engelini aşarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.

ABDULLAH AVCI DÖNÜYOR

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle Braga maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, dün yapılan son idmana katılmamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının dünü de dinlenerek geçirdiği ve bugün kulübeye döneceği ifade edildi.

ASLAR 11'DE

Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan as isimler ise Denizlispor karşısında ilk 11'e dönecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın dinlendirdiği Atiba, Diaby, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül bugün ilk 11'deki yerini alacak.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Karius

Gökhan

Vida

Ruiz

Rebocho

Atiba

Elneny

Lens

Diaby

Ljajic

Burak

DENİZLİSPOR

Stachowiak

Lopes

Oğuz

Mustafa

Bergdich

Zeki

Murawski

Olcay

Aissati

Barrow

Mehmet