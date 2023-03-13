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Abou'nun şehri! Beşiktaş'ın Başakşehir çilingiri Aboubakar

Beşiktaş, yıllardır zorlandığı Başakşehir deplasmanında kazanırken Aboubakar öne çıkan isimdi. Kamerunlu golcü, Başakşehir'e karşı çıktığı son 4 maçta 3 gol ve 2 asist üretirken siyah-beyazlılar 4 galibiyet aldı. Zorlu deplasmandaki son 2 galibiyette de Aboubakar'ın imzası var

Giriş: 13.03.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ın Başakşehir çilingiri Aboubakar!

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, attığı klas golle kilidi açarken sonrasında da Masuaku'ya asist yaptı.

Yıldız isim böylece Ankaragücü maçının ardından üst üste 2. maçında da gol atmış oldu.

Beşiktaş bu sonuçla yıllardır çok zorlandığı Başakşehir deplasmanında da kazanarak Avrupa kupaları açısından kritik bir galibiyet aldı.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ABOUBAKAR İMZASI!

Beşiktaş, 2015'ten bu yana Başakşehir'de 8 maçta sadece 2 kez kazanırken 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Kartal'ın bu 2 galibiyetinde ise Aboubakar'ın kadroda olması ve skor katkısında bulunması dikkat çekti.

Siyah-beyazlılar, 2021'de şampiyon olduğu sezonda rakibini çekişmeli bir maçın sonunda 3-2 yenerken Aboubakar ilk golün asistine imza atmıştı.

Aboubakar, Başakşehir'e karşı biri Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı son 4 maçı da boş geçmezken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş bu 4 maçı da kazanan taraf oldu.

Beşiktaş toplamda ise Başakşehir'de biri 2014'te olmak üzere 3 kez kazanırken 8 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

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