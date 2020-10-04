Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.

İlk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği ise birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamadı.

DE SOUZA GÖREV BEKLİYOR

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.

Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

N'KOUDOU YİNE YOK!

Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou bugünkü mücadelede de görev alamayacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek.

93. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ 7 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.