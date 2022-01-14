BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Emirhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Muhammet Demir.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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MAÇTAN NOTLAR

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

KARAVELİ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak. Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak. Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

4 EKSİK

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Kevin N'Koudou maçta forma giyemeyecek.

VIDA VE MONTERO CEZALI

Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü. Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını bu karşılaşmada çekecek.

OĞUZHAN VE LARIN SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oğuzhan ile Larin karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

RAKİBİNE KARŞI ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.