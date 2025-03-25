Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.