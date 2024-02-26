Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Beşiktaş ve Galatasaray derbisine geri sayım başladı. İki ezeli rakip Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ancak Beşiktaş'ın iki futbolcusu Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov derbide yer alamayacak. Peki, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...
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Süper Lig'de şampiyonluk rekabeti sürüyor. Şimdi gözler, iki dev rakibin karşılaşmasına döndü. 28. haftada Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...
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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?
Saat 19.00'da oynanacak derbide, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
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BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZALI
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.