Beşiktaş Fibabanka: 85 - Anadolu Efes: 80 | MAÇ SONUCU
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 85-80 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi ve Mersinspor'un rakibi oldu.
Beşiktaş Fibabanka, Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes'i 85-80 yenerek dörtlü finale yükseldi.
Siyah Beyazlıların dörtlü finaldeki rakibi Mersinspor oldu.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 5, Needham 3, Berk Uğurlu 4, Sleva 10, Terry 20, Allman 26, Plavsic 9, Yiğit Arslan 3, Morgan 5
Anadolu Efes: Nwora 21, Bryant 25, Thompson 3, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Beaubois, Smits 6, Dozier 5, Ercan Osmani 12, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 19-20
Devre: 43-41
3. Periyot: 61-67
4. Periyot: 85-80
Beş faulle çıkanlar: 33.45 Sleva, 37.08 Needham (Beşiktaş Fibabanka), 39.39 Oturu (Anadolu Efes)