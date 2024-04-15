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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Fernando Santos ayrılığını KAP'a bildirdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Fernando Santos ayrılığını KAP'a bildirdi

        Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos'un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:00 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:08
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        Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi
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        Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi:

        "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos'un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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