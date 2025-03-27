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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, evindeki derbilerde üstün! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, evindeki derbilerde üstün!

        İnönü Stadyumu'nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 17 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 2 kez mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:42
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        Beşiktaş, evindeki derbilerde üstün!
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        Beşiktaş, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 17 kez konuk eden Kartal, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        FENERBAHÇE'YLE 9, GALATASARAY'LA 8 MAÇ

        Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde rakibini mağlup eden Kartal, 5 beraberlik yaşarken, 1 kez de kaybetti.

        Siyah-beyazlılar, tek yenilgisini geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

        Kara Kartal, Galatasaray'la ise Tüpraş Stadyumu'nda 8 kez rakip oldu. Bu 8 mücadelenin 6'sından galip ayrılan Beşiktaş olurken, 1 müsabakada kazanan çıkmadı, 1 maçta da 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar kazandı.

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