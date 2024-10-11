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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş evinde Bahçeşehir Koleji'ni devirdi! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş evinde Bahçeşehir Koleji'ni devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-78 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:05
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        Beşiktaş Fibabanka'dan ligde ilk galibiyet!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 82-78 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki ilk galibiyetini, Bahçeşehir Koleji ise ilk mağlubiyetini aldı.

        Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Yukatel Merkezefendi'ye konuk olacak. Bahçeşehir ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

        Beşiktaş Fibabanka: Allman 8, Needham 23, Yiğit Arslan 4, Sleva 6, Terry 9, Mathews 18, Berk Uğurlu 8, Morgan 2, Kerem Konan 4, Martin

        Bahçeşehir Koleji: Massinburg 11, Furkan Haltalı 6, Simonovic 15, Ponitka 12, Bouteille 7, Şehmuz Hazer 12, Ömer Can İlyasoğlu, Odiase 4, Cavanaugh 11

        1. Periyot: 24-24

        Devre: 40-42

        3. Periyot: 66-66

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