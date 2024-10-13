Beşiktaş, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'u konuk edecek
Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'taki 4. maçında 14 Ekim Pazartesi günü (yarın) Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'ü konuk edecek.
Giriş: 13.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:32
Basketbol BKT EuroCup A Grubu 4. haftasında Beşiktaş Fibabanka, 14 Ekim Pazartesi günü (yarın) Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İlk üç haftada bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7. sırada yer alıyor.
Üçte üç yapan Ratiopharm Ulm ise zirvede bulunuyor.
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