Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru belli oldu! 2.8 milyon dolarlık anlaşma

Beşiktaş'ın erkek basketbol takımının sponsoru belli oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da sponsoru olan Emlakjet ile daha kapsamlı bir anlaşma için el sıkıştı. Resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması beklenirken Beşiktaş, forma göğüs, takım isim hakkı ve Akatlar Spor Salonu'nun isim hakkı için 2.8 milyon dolar kazanacak. Takımın adı yine Beşiktaş Emlakjet, salonun adı da Emlakjet Spor Salonu olacak.

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Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Tahir Güneş, potadaki son gelişmelerle ilgili Habertürk Spor'a şu ifadeleri kullandı:

"İYİ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRİYORUZ"

"Takım gayet iyi durumda. İyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Maçlar çok iyi geçti. 4 gün sonra Moskova'ya giderek Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın da yer alacağı altılı bir turnuvaya katılacağız. Bu sene iddialıyız. Takımın sonuna kadar arkasındayım. Genel menajerimiz Nedim Yücel ile birlikte Beşiktaş'ı basketbolda çok iyi yerlere taşıyacağız."

"SPONSORLARI BEŞİKTAŞ TERCİH EDER" "Sponsorlukta farklı firmalarla da görüşmeler oldu. Ancak gelecekte karşılaşabileceğimiz olumsuzlukları da düşünerek böyle bir karar aldık. Bu camia iyi sponsorlukları hak eden bir camia. Ödenebilirliği net olan, kurumsallığı tartışılmaz sponsorlukları tercih ediyoruz. Basına yansıyan bazı açıklamalar oldu ama bunlar doğru değil. Sponsorları Beşiktaş tercih eder. Biz bu şekilde tercih ettik ve böyle olduğuna da çok mutluyuz."

"KADIN BASKETBOLUNDA DA İDDİALIYIZ" "Kadın basketbolunda da geçen sezon 350 bin dolar olan bütçeyi, bu sezon 1 milyon dolar seviyesine çıkardık. Bu sezon o branşımızda da iddialıyız."