Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Avrupa'da 246. maçına çıkıyor! Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a 4-0 yenilen siyah beyazlılar, ligin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Frankfurt'u konuk ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…
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Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya’nın Frankfurt takımını ağırlıyor. Lige mağlubiyetle başlayan Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk üç puanına ulaşmak istiyor. Beşiktaş - Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Siyah beyazlılar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın detayları…
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BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.
Beşiktaş - Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
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BEŞiKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş - Frankfurt mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax’a 4-0 mağlup olmuştu. Kara Kartal, Frankfurt’u mağlup ederek Avrupa’da çıkış yakalamayı hedefliyor.
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BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Mario, Immobile
FRANKFURT:Santos, Theate, Koch, Amenda, Kristensen, Melo, Chaibi, Dina, Marmoush, Matanovic, Larsson
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SİYAH BEYAZLILARDA TEK EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ TEK MAĞLUBİYET ALDI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.
Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi
Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes
Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu
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BEŞiKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Siyah beyazlıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş