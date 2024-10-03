Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya’nın Frankfurt takımını ağırlıyor. Lige mağlubiyetle başlayan Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk üç puanına ulaşmak istiyor. Beşiktaş - Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Siyah beyazlılar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın detayları…