ALİ GÜLTİKEN

Larin hem performansı hem de golleriyle Beşiktaş'ın bu sezon en flaş oyuncusu olmaya devam ediyor. Büyük bir aşama içinde. Bu gelişimiyle belki kendisinin bile sezon başında hayal etmediği kadar büyük bir katkıyı takımına sağlıyor. Hocasına ona bu gelişimi yaşattığı ve güvendiği için ne kadar teşekkür etse az olur. Larin'den başka dün akşamın bir diğer güzel fotoğrafı da Oğuzhan'ın 11'de başlamasının yanında oyun içindeki etkinliği ve başarısıydı.