ERMAN TOROĞLU
Aboubukar varsa Beşiktaş'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaşlarına boş alan yaratıyor. İyi verkaçlara giriyor. Bazen de bencillik yapmasa skor daha fazla artardı. Ama şu var; Larin'in attığı gollerin hemen hepsinde Rizespor defansının asistliği var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Bir daha yaşayacağımı zannetmiyorum.
Takım ufak ufak oynamaya başlayınca ve teknik adam kimseye mahkum olmayınca, kendini bir halt zanneden futbolcular da yavaş yavaş adam olmaya başlamışlar. İsimler vermeye gerek yok. Sergen şunu oturtmuş: Ya oynarsınız ya gidersiniz. Çalışır oynarsanız da size formayı veririm. Diğer bazı teknik adamların yaptığı adaletsizliği Sergen yapmıyor. Onun için de takım yükselişte.
ALİ GÜLTİKEN
Larin hem performansı hem de golleriyle Beşiktaş'ın bu sezon en flaş oyuncusu olmaya devam ediyor. Büyük bir aşama içinde. Bu gelişimiyle belki kendisinin bile sezon başında hayal etmediği kadar büyük bir katkıyı takımına sağlıyor. Hocasına ona bu gelişimi yaşattığı ve güvendiği için ne kadar teşekkür etse az olur. Larin'den başka dün akşamın bir diğer güzel fotoğrafı da Oğuzhan'ın 11'de başlamasının yanında oyun içindeki etkinliği ve başarısıydı.
Beşiktaş, Oğuzhan ile bu görüntüleri özlemişti. Golüyle de bunu süsledi. Oğuzhan'ın performans olarak geriye dönmüş olması sevindirici. Aboubakar ise ligimiz için müthiş bir silah. Gol bulamasa da dün yine çok etkiliydi. Onu izlemek büyük keyif. Hem kendi oynuyor hem de çevresindekileri oynatıyor. Takım kazanma isteğini damarlarında yaşıyor.
ATTİLA GÖKÇE
Beşiktaş giderek merak ve heyecan uyandıran bir roman gibi, oyunun her bölümünde yenilikler yapıyor. İlk golün asistini yapan Oğuzhan, Aboubakar’ın asistiyle golünü atıyor. Sonra Larin’in üçlemesine ve dörtlemesine tanık oluyoruz. Aboubakar’ın koşuları ve baskısıyla bunalttığı Rizespor defansını sürekli tuzağa düşürüyor Larin. Beş golün dördüne imza atarken, takımının en atletik oyuncusu olarak da alkışlanıyor.
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