Beşiktaş BOA İlayda Güner'i kadrosuna kattı!
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 25 yaşındaki pivot İlayda Güner'i renklerine bağladı.
Giriş: 06.08.2025 - 16:49 Güncelleme: 06.08.2025 - 16:49
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu İlayda Güner'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2021-2022 sezonunda da takımımızda forma giyen milli oyuncu İlayda Güner ile sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon A Milli Takım kamp kadrosunda yer almıştı.
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