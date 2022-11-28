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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve yabancı kuralı açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemde transfer gündemlerine gelen Kaan Ayhan ve Onur Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulunurken, yabancı kuralıyla ilgili taleplerini de TFF'ye resmi olarak ileteceklerini söyledi.

Giriş: 28.11.2022 - 22:14 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve yabancı kuralı açıklaması! | Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı kuralı ve transfer çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"7+4 İSTİYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Çebi, yabancı kuralı ile ilgili, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." dedi.

"KAAN VE ONUR GÜNDEMİMİZDE YOK"

Transferde adı geçen Kaan Ayhan ve Onur Bulut için de konuşan siyah-beyazlıların başkanı, "Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok" ifadesini kullandı.

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