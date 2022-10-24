Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın hakemleri hedef alan açıklamasının ardından flaş ifadeler kullandı.
Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, geçmişte Beşiktaş'a karşı yapılan hataları hatırlatarak, Galatasaray derbisi öncesi bu tip açıklamalardan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.
Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hakemlerle ilgili hoşgörü olmaz. Hakem hakemdir. Adalet dağıtır. Adalet dağıtamayanlara hoşgörü olmaz. Ben taraftara olan hoşgörüyü ifade etmek istedim.
"1 SENE EVVEL HAKEMLERİ DEĞİŞTİRELİM DEDİM"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ve Erden Bey'i serzenişleri oldu. Murat Sancak Bey'in oldu. Herkesin oluyor. Ben 1 sene evvel hakemleri değiştirelim dedim. Kan değişikliğinde fayda vardı. Gidenler neden geri getirildi bilmiyorum. Hakemleri değiştirelim hava değişsin demiştik. Birden bire bu hakem arkadaşlar geri getirildi. Diğer kulüpler, 'Belki yapılmalıydı ama sezon bitince olmalı' dediler. Ama bunu söyleyen arkadaşların sesi çıkmadı.
"YAPILAN YANLIŞA MÜDAHALE ETMEZSENİZ SİZE DE YAPILIR"
Şimdi herkes yandım anam diye bağırıyor. Bir başkasına yapılan yanlışa müdahale etmezseniz size de yapılır. Geçmişte Beşiktaş'a yanlış kararlarla eziyet edilirken, hakkı yenilirken ses çıkarmayan kulüp başkanlarının seslerini çıkması sözlerimi doğruluyor. Yapılan yanlışa müdahale etmezseniz size de yapılır. Onu yaşıyorlar.
"BİZİM MAÇTA TELAFİ EDİLMESİN"
Önümüzde Galatasaray derbisi var. Galatasaray serzenişte bulunuyor. Canları yanmıştır. Anlayabiliyorum. Ama bunun bizim maçımızda telafi edilmemesini temenni ediyorum. Her iki tarafın da hakemlerden şikayet etmediği bir maç olmasını diliyorum. Birinin canı yandı diye diğerine eyyamcılık yapıldığı bir sonuçla umarım karşılaşmayız.
"EYYAMCILIĞA GEREK YOK"
Eyyamcılığa gerek yok. Hakemler birisinin hatasını bir diğer maçta düzeltecekmiş gibi sahaya çıkmamalı. Umarım bunlar Galatasaray maçımıza yansımaz. Başkasına yapılan haksızlığa müdahale etmezseniz size de yansır. Kulüp başkanları umarım şapkalarını önlerine koyar. TFF Başkanı da umarım benim 1-2 yıldır söylediklerime kulak verir.
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