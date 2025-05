Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy yönetim kurulu listesini tanıttı

Beşiktaş Kulübünün 11 Mayıs Pazar günü yapacağı olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Gürkan Aksoy, yönetim kurulu üyelerini ve projelerini tanıttı.

Bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Aksoy, siyah-beyazlı taraftarların boynunu eğdirmemek için yönetime talip olduklarını söyledi.

Yenilikçi bir yönetimi Beşiktaş'a kazandırmak istediklerini kaydeden Aksoy, şunları ifade etti:

"Biz her şeyden önce taraftarız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz. Beşiktaş'ı sevdiğimiz için peşinde olanlarız. Tribünlerden çıkıp gelen ve Beşiktaş'ı her şeyin önünde tutanlarız. Beşiktaş'ın uzun zamandır yıpranmış düzenine artık yeter diyen devrimcileriz. Kulübümüzü yeniden ait olduğu yüce yere taşımak için iddialı bir şekilde geliyoruz. Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticileri hiçbir grubun ve yapının adamı olmamalıdır. Bu inançla armanın hakkını savunan, şerefini her şeyin üstünde tutan bir yönetim anlayışıyla aday olduk. Taraftarın başını eğdirmemek için buradayız. Freni boşalan kamyon gibi yokuş aşağı gitmekteyiz, biz bu kamyonun el freni olmak için buradayız. Birbirini onaylamaktan başka işi kalmamış yapılara karşı yenilikçi bir yönetimi Beşiktaş'a kazandırmak için buradayız."