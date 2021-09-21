STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga

CANLI ANLATIM...

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.

26 YIL SONRA

İki takım 26 yıl 7 ay sonra karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Adana Demirspor son olarak 11 Şubat 1995'ta karşılaştı. Adana'daki mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.