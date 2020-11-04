Beşiktaş'a FIFA'dan şok!

FIFA, Victor Ruiz ile Beşiktaş arasındaki davada kararını verdi. Siyah-beyazlılardan 15 Temmuz'da alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek ayrılan Victor Ruiz'a Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro tazminat ödemesine karar verdi. Siyah-beyazlılar, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

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