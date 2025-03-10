Beşiktaş, 6 maç sonra kaybetti!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-1 yenildi.

Siyah-beyazlıların, bu skorla iç sahadaki kaybetmeme serisi de sona erdi. Kartal, bu mücadeleye kadar ligde evinde oynadığı 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmemişti.

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Beşiktaş, bu süreçte Dolmabahçe’de Fenerbahçe, Bodrum FK, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantep FK’yı mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile Samsunspor’la da berabere kaldı.