11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, son 5 haftada ligde en çok puan toplayan takım oldu. Ligin 6 haftalık bölümünde 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan elde etti.
Ligde lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, son 5 haftada 12 puanı hanesine yazdırdı.
Söz konusu dönemde Medipol Başakşehir ve BtcTurk Yeni Malatyaspor 11'er, Trabzonspor ve Galatasaray ise 10'ar puan aldı. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 9 puan topladı.
Ligin 6. haftasında lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, sonraki 5 karşılaşmada 5 puan elde edebildi.
EN KÖTÜ BAŞLANGIÇTAN ZİRVE YARIŞINA
Ligin 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen ve son sezonların en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, buna rağmen zirve yarışına girmeyi başardı.
Sezonun 6 haftalık bölümünde 5 puanla 16. sırada yer alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta topladığı 13 puanla 11. hafta sonunda 8. sıraya kadar yükseldi.
Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Sezonun 6. haftasında 5 puanla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 11. hafta sonunda bu farkı 3'e kadar düşürdü.
SAVUNMASIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekti.
Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü.
Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan siyah-beyazlılar, bunu da artıya çevirmeyi başardı. Ligin 11. haftası sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, averajını artı 1'e çıkardı.
Kötü başlangıç yaptığı 6 maçta 12 gol yiyen ve Gençlerbirliği ile ligin en kötü savunmasını yapan Beşiktaş, 5 maçta ise yediği bir golle bu periyotta en iyi savunma yapan takım oldu.
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