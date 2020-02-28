Beşamel soslu karnabahar nasıl yapılır? Fosfor bakımından zengin olan karnabahar, kışın geldiğini derinden hissettirir. Sizin için fırına girmek için hazır bekleyen karnabahar beşamel sosla olunca yemelere doymayın.

Beşamel soslu karnabahar malzemeler:

1 adet karnabahar

Kaşar peyniri

Beşamel sos için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Fırında beşamel soslu karnabahar yapılışı:

Karnabahar küçük olarak parçalara ayrılarak az tuzla beraber haşlıyoruz.

Suyunu süzüp daha sonra yağladığınız fırın tepsisine alınır.

Beşamel sos için ; Tereyağını tavada eritin.

; Tereyağını tavada eritin. Unun kokusunu çıkana kadar kavur.

Sütü azar azar ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Karabiber ve tuz ekleyip 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Fırın kabındaki karnabaharların üzerine beşamel sosunu dökün.

Tamamen beşamel sosuna buladığınız karnabaharların üzerine kaşar peynirini serpiştirerek 180 derelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.