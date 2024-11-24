Berrak Tüzünataç: Yalnızlığım bilinçli bir karar
Berrak Tüzünataç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "Hayatımda kimse yok, bu tamamen bilinçli bir karar" diyen oyuncu; "Bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı
- 1
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüzünataç, bir arkadaşına yetişmeye çalıştığını belirterek; "Acele yürüyorum çünkü geç kaldım biraz" diyerek gülümsedi.
- 2
"HERKES BİLİYOR HER ŞEYİ"
Kadın oyuncuların erkek oyunculara göre daha az ücret almasıyla ilgili sorular karşısında "Bu konu artık 'Var mı?' diye sorulacak bir şey değil. Herkes biliyor her şeyi" ifadelerini kullandı.
- 3
"ARTIK DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Berrak Tüzünataç, ayrıca özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Tüzünataç, "Hayatımda kimse yok ama bu benim tercihim. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar" dedi.
-
- 4
Berrak Tüzünataç, daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun?
Berrak Tüzünataç, ardından gazetecilere teşekkür edip hızlı adımlarla yoluna devam etti.