Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Berrak Tüzünataç'ın tatil keyfi - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç'ın tatil keyfi

        Berrak Tüzünataç, Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi. Sıcaktan bunalan oyuncu, bir arkadaşı denize girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Berrak Tüzünataç, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yapıyor.

        • 2

          Bir plajda görüntülenen Berrak Tüzünataç, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        • 3

          Renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen 39 yaşındaki oyuncu, bir arkadaşı ile sıcaktan bunalınca denize girdi.

        • 4

          Berrak Tüzünataç, arkadaşı ile hem sohbet edip hem de Ege'nin serin sularında serinledi.

        • 5

          Oyuncu, bir süre yüzdükten sonra duş alıp şezlongunda güneşlenmeye devam etti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Habertürk Anasayfa