Berrak Tüzünataç'ın tatil keyfi
Berrak Tüzünataç, Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi. Sıcaktan bunalan oyuncu, bir arkadaşı denize girdi
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Berrak Tüzünataç, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yapıyor.
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Bir plajda görüntülenen Berrak Tüzünataç, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen 39 yaşındaki oyuncu, bir arkadaşı ile sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Berrak Tüzünataç, arkadaşı ile hem sohbet edip hem de Ege'nin serin sularında serinledi.
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Oyuncu, bir süre yüzdükten sonra duş alıp şezlongunda güneşlenmeye devam etti.