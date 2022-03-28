"Hayatım dümdüz!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Berrak Tüzünataç (37), önceki gün Bebek Sahili'nde görüntülendi. Arkadaşı ile beraber yürüyüş yapan Tüzünataç, basın mensuplarına poz verdi.

"HAYATIM DÜMDÜZ!"

Ardından ünlü oyuncu, gazetecilere, "Hiçbir şey yok, dümdüz hayatım!" diyerek, uzaklaştı.

"HAYALİM DANSÖZ OLMAKTI"

Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenlerini anlatmıştı. Tüzünataç, "Çocukluk hayalim dansöz olmaktı." demişti.

Berrak Tüzünataç, sözlerine, "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra..." şeklinde devam etmişti.

"GÜZELLİK KAVRAMI TAMAMEN PSİKOLOJİK"

Şu sıralar bir ilişkisi olmadığının altını çizen ve güzelliğin avantajlı hallerini yaşadığını ifade eden Tüzünataç, "Güzellik kavramı tamamen psikolojik ve o kadar baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde bu bedenden bağımsız yürüyen bir kariyere sahip olmak. Yazmak, çizmek gibi... Bu sistemin kadından beklentisi o kadar zor ki. Bu angajmanlardan ayrılıp, senaryo yazarlığına vakit ayırmam çok zor." diye konuşmuştu.

"BAĞLANMA PROBLEMİM VAR"

"Şu an yalnızım." şeklinde konuşan Berrak Tüzünataç, "Bir süre single (yalnız) kalma ihtiyacım vardı ve bir türlü kalamıyordum. Kendimle baş başa kalıp, işime odaklanmak istiyorum. Benim biraz bağlanma problemim var. Ama her ilişkimi de yoğun yaşarım. Uzun boylu erkek severim. Yetenek de çok çekici bir şey. Mizah da benim için önemli." demişti.