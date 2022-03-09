"GÜZELLİK KAVRAMI TAMAMEN PSİKOLOJİK"

Şu sıralar bir ilişkisi olmadığının altını çizen ve güzelliğin avantajlı hallerini yaşadığını ifade eden Tüzünataç, "Güzellik kavramı tamamen psikolojik ve o kadar baskın ki... Niyetim 10 yıl içinde bu bedenden bağımsız yürüyen bir kariyere sahip olmak. Yazmak, çizmek gibi... Bu sistemin kadından beklentisi o kadar zor ki. Bu angajmanlardan ayrılıp, senaryo yazarlığına vakit ayırmam çok zor." diye konuşmuştu.